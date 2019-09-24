В Сочи в селе Пластунка отремонтировали дорогу по улице Джапаридзе
В Сочи в селе Пластунка отремонтировали дорогу по улице Джапаридзе. Это сделали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Улица Джапаридзе ведет к популярному туристическому объекту «Ореховские водопады». Дорога была включена в перечень ремонтируемых объектов по многочисленным просьбам жителей, проживающих в этом районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
На участке заменили дорожное покрытие, устранили просадки и выбоины. Завершили работы укреплением обочин из щебеночно-песчаных смесей, нанесением разметки и установкой знаков.
В Сочи уже формируется перечень объектов, которые планируют отремонтировать в рамках нацпроекта в 2020 и 2021 годах. Они выбираются с учетом мнения граждан. Окончательный список будет принят после общественных слушаний.
ИСТОЧНИК KP.RU