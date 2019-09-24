СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-24T07:43:27+03:00

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В Сочи в селе Пластунка отремонтировали дорогу по улице Джапаридзе. Это сделали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Улица Джапаридзе ведет к популярному туристическому объекту «Ореховские водопады». Дорога была включена в перечень ремонтируемых объектов по многочисленным просьбам жителей, проживающих в этом районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На участке заменили дорожное покрытие, устранили просадки и выбоины. Завершили работы укреплением обочин из щебеночно-песчаных смесей, нанесением разметки и установкой знаков.

В Сочи уже формируется перечень объектов, которые планируют отремонтировать в рамках нацпроекта в 2020 и 2021 годах. Они выбираются с учетом мнения граждан. Окончательный список будет принят после общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU