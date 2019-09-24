2019-09-24T08:06:36+03:00
Общество

17 крупных инвестпроектов реализуются в промышленной сфере Кубани

Объем вложений превышает 48,5 миллиардов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Крупные инвестпроекты реализуются в Краснодарском крае в таких отраслях, как металлообработка, машиностроение, химическая промышленность, производство строительных материалов. Планируется, что появится более 4,3 тысяч новых рабочих мест.

Например, краснодарский «Южный завод тяжелого станкостроения» до 2025 года реализует на базе завода проект «Южно-российский центр тяжелого станкостроения». Общий объем инвестиций составляет 3 миллиарда рублей.

- Сегодня на производстве работают более 100 сотрудников, включая опытных инженеров и конструкторов. До 2020 года планируется создать до 300 новых рабочих мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Предприятие «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» реализует в Белореченском районе несколько инвестпроектов общей стоимостью 15 миллиардов рублей. В результате реализации обоих будет создано порядка 85 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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