2019-09-24T08:21:17+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку»

«Железнодорожники» одержали победу со счетом 76:55
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба клубаФото: пресс-служба клуба
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«Локо» во второй раз за последнюю неделю сыграл против «Дарушшафаки», возможно клубы встретятся в этом сезоне и в Еврокубке.

Самым результативным в составе победителей стал Драган Апич, набравший 14 очков. На счету Дмитрия Кулагина 13 очков. Первый матч за новую команду провел защитник сборной России Григорий Мотовилов, набравший 7 очков и добавивший к этому по одному подбору и передаче.

Итог встречи - 76:55 (22:16, 29:12, 13:10, 12:17). «Локо» выиграл четвертый подряд выездной матч за последнюю неделю.

- Впереди последняя товарищеская встреча против «Бешикташа», которая пройдет 25 сентября, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Напомним, в титульном матче «Локомотив-Кубань» встретился с хозяевами турнира в Бурсе - «Тофашем». Турецкую команду горячо поддерживали местные болельщики, но сильнее оказались «железнодорожники». Финальный матч завершился со счетом 83:77. Самым результативным игроком встречи стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков, а Сэм Деккер добавил к своим 12 очкам 11 подборов и две передачи, еще 12 очков у Драгана Апича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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