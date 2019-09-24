В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-24T08:34:06+03:00

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В Краснодаре в краевой универсальной библиотеке имени Пушкина пройдет книжно-иллюстративная выставка «Светлейший князь». Ее подготовил отдел редкой книги.

Экспозиция посвящена князю Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому. Это российский государственный и политический деятель второй половины XVIII столетия, генерал-губернатор земель юга Российской империи, ближайший сподвижник императрицы Екатерины II Великой.

- Личность этого человека привлекала внимание русских и зарубежных исследователей. Некоторые из работ дореволюционных историков о Потемкине-Таврическом представлены на выставке, подготовленной сотрудниками отдела редкой книги к его 280-летию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Экспозиция продолжит свою работу до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU