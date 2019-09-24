В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»
В Краснодаре в краевой универсальной библиотеке имени Пушкина пройдет книжно-иллюстративная выставка «Светлейший князь». Ее подготовил отдел редкой книги.
Экспозиция посвящена князю Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому. Это российский государственный и политический деятель второй половины XVIII столетия, генерал-губернатор земель юга Российской империи, ближайший сподвижник императрицы Екатерины II Великой.
- Личность этого человека привлекала внимание русских и зарубежных исследователей. Некоторые из работ дореволюционных историков о Потемкине-Таврическом представлены на выставке, подготовленной сотрудниками отдела редкой книги к его 280-летию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Экспозиция продолжит свою работу до 10 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU