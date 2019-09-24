Незаконная «Табакерка» пошла под снос в Краснодаре
Павильон располагался на пересечении улиц Октябрьской и Калинина в краевой столице. С иском к владельцу киоска в суд обратилась мэрия города. Было вынесено решение, в соответствии с которым владельца торговой точки обязали привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего демонтажа.
В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом в отношении должника был применен весь комплекс мер принудительного исполнения. Владелец приступил к сносу строения.
- Здание снесли. Фактическое исполнение решения суда документально зафиксировано судебным приставом-исполнителем отдела по Западному округу Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU