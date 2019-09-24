2019-09-24T09:16:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей

Они подделали сведения в контракте и присвоили себе деньги
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублейВ Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей
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В Краснодаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего начальника отдела материально-технического обеспечения ЗСК и 44-летней директора ООО «Южный альянс». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном в крупном размере).

- В мае 2017 года чиновник вступил в сговор с директором ООО «Южный альянс». Он убедил ее заключить с ЗСК государственный контракт по обеспечению визита делегации ЮАР. Представители другой страны должны были пробыть в стране с 28 мая по 1 июня 2017 года. Стоимость контракта составила 430 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуре Краснодарского края.

Директор предприятия подделала квитанции по транспортировке и питанию членов делегации. Кроме того, в документах она завысила количество участников с 13 до 28 человек. Было похищено свыше 270 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Чиновнику и директору предприятия грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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