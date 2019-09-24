2019-09-24T11:12:43+03:00
Спорт

В Краснодаре в футбол сыграли команда главы города и сборная студентов из Сирии

Это второй матч в осенней серии встреч
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре сыграли команда мэра города Евгения Первышова и сборная студентов из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Это второй матч в осенней серии футбольных встреч.

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной команды студентов из Сирии. Евгений Первышов поблагодарил представителей общины за хороший матч. После встречи поговорили о впечатлениях студентов из Сирии о Краснодаре.

- По их мнению, это красивый и комфортный город, а вузы достаточно высоко котируются в других странах. В учебных заведениях обучаются более 3 тысяч иностранных студентов. Из них около 150 человек - из Сирии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, «Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 76:55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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