2019-09-24T09:47:38+03:00
Происшествия

В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение

Также аннулировали сертификат эксплуатанта ООО АП «Трансхимавиа»
Александра ПОДУШКО
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В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушениеВ Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение
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Краснодарская транспортная прокуратура завершила проверку по факту крушения 23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея воздушного судна Ми-2. Под управлением находился гражданин Белоруссии.

Судно выполняло авиационно-химические работы на основании устной договоренности между ООО АП «Трансхимавиа» с фермерским хозяйством. Свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна отсутствовало, на учете в Федеральном агентстве вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы также не подавался.

- В отношении пилота Ми-2 возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 11.4, ч. 5, 6, 9 ст. 11.5 КоАП РФ. Пилоту выписали административные штрафы. Также аннулировали сертификат эксплуатанта ООО АП «Трансхимавиа», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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