2019-09-24T11:06:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку

Злоумышленница ударила ее сначала ножом в грудную клетку, а потом кулаком по голове
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушкуВ Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушкуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре 30-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 87-летней бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Обвиняемая со своей матерью и бабушкой проживала в одном из домов на улице Ставропольской в краевой столице. В ночь на 23 сентября между пожилой женщиной и ее внучкой произошел конфликт на бытовой почве. Пенсионерка стала оскорблять женщину, на что последняя ударила ее ножом в область грудной клетки, а потом кулаком по голове.

- От полученных травм старушка скончалась на месте. Обвиняемая попыталась скрыть следы преступления, но у нее ничего не получилось. Об этом инциденте она рассказала своей матери, после они вызвали полицейских и бригаду скорой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемая задержана. Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани
Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»
Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны
На школьном стадионе в Новороссийске нашли труп
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
На Кубани более 100 литров донорской крови заготовлено за неделю
В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения
В Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров
Судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара
В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков
В Курганинском районе строят новый сквер
В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги
В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспорт
В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей
Маленькой американке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поможет врач из Краснодара
В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение
В Краснодаре в футбол сыграли команда главы города и сборная студентов из Сирии
В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей
Незаконная «Табакерка» пошла под снос в Краснодаре
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»
«Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку»