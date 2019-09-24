В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-24T11:06:20+03:00

Злоумышленница ударила ее сначала ножом в грудную клетку, а потом кулаком по голове

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В Краснодаре 30-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 87-летней бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Обвиняемая со своей матерью и бабушкой проживала в одном из домов на улице Ставропольской в краевой столице. В ночь на 23 сентября между пожилой женщиной и ее внучкой произошел конфликт на бытовой почве. Пенсионерка стала оскорблять женщину, на что последняя ударила ее ножом в область грудной клетки, а потом кулаком по голове.

- От полученных травм старушка скончалась на месте. Обвиняемая попыталась скрыть следы преступления, но у нее ничего не получилось. Об этом инциденте она рассказала своей матери, после они вызвали полицейских и бригаду скорой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемая задержана. Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU