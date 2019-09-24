2019-09-24T10:58:13+03:00
Происшествия

В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП

С травмами его госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТПВ Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
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23 сентября в 13:00 в районе 60-километра автодороги Славянск-на-Кубани – село Ачуево произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краснодарскому краю.

Как выяснилось, молодой человек водительское удостоверение не получал.

В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 23 сентября зафиксировано 27 ДТП, в которых 3 человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 5 наездов на пешеходов, в них 6 человек были травмированы, одно из них произошло по вине самого пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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