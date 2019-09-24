В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
23 сентября в 13:00 в районе 60-километра автодороги Славянск-на-Кубани – село Ачуево произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краснодарскому краю.
Как выяснилось, молодой человек водительское удостоверение не получал.
В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 23 сентября зафиксировано 27 ДТП, в которых 3 человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 5 наездов на пешеходов, в них 6 человек были травмированы, одно из них произошло по вине самого пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU