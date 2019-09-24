2019-09-24T11:15:45+03:00
Происшествия

В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги

Женщину передали врачам скорой
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ногиВ Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги
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23 сентября в спасотряд позвонила девушка. Она рассказал, что в районе поселка Красная Воля во время прогулки на Белых скалах ее мать оступилась и повредила ногу. Дальше передвигаться самостоятельно не может.

Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО выехали в горно-лесную местность. Они нашли потерпевшую и оказали ей первую помощь. Женщина получила травму голеностопа, предположительно, перелом.

- После туристку на носилках транспортировали до грунтовой дороги, откуда на автомобиле повышенной проходимости довезли до трассы. Там жительницу Серпухова передали врачам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Сочи 21 сентября в 22:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Южный РПСО сообщил очевидец аварии. На 4-ом километре Марьинского шоссе водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в крутой обрыв, глубиной около 100 метров. Мужчине была необходима помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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