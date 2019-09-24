В Курганинском районе строят новый сквер

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-24T11:27:24+03:00

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Уже в октября в станице Петропавловской Курганинского района Кубани появится новое место отдыха. Парк, который получил название «Патриот», сейчас строится в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

- В парке уже выпилены старые аварийные деревья, территорию расчистили от лишней поросли. Проложены дорожки и тротуары, изготавливаются скамейки и урны. В октябре запланировано озеленение территории – будут высажены хвойные деревья и декоративные кусты, засеяны газоны, - сообщил глава станицы Петропавловской Сергей Аникин. - Так же в парке будет и уличное освещение.

Также в новом месте отдыха появятся стенды с историей станицы, а также установят экспозицию о самом сельском поселении.

По федеральной программе в Курганинском районе также реконструируется жилой квартал в районном центре, и уже открыт новый сквер у озера.

ИСТОЧНИК KP.RU