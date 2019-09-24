2019-09-24T11:27:24+03:00
Общество

В Курганинском районе строят новый сквер

Парк «Патриот» появится в станице Петропавловской
Варвара ДЫМ
Поделиться:
В станице Петропавловской строится новый парк. Фото: администрация Курганинского районаВ станице Петропавловской строится новый парк. Фото: администрация Курганинского района
Изменить размер текста:

Уже в октября в станице Петропавловской Курганинского района Кубани появится новое место отдыха. Парк, который получил название «Патриот», сейчас строится в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

- В парке уже выпилены старые аварийные деревья, территорию расчистили от лишней поросли. Проложены дорожки и тротуары, изготавливаются скамейки и урны. В октябре запланировано озеленение территории – будут высажены хвойные деревья и декоративные кусты, засеяны газоны, - сообщил глава станицы Петропавловской Сергей Аникин. - Так же в парке будет и уличное освещение.

Также в новом месте отдыха появятся стенды с историей станицы, а также установят экспозицию о самом сельском поселении.

По федеральной программе в Курганинском районе также реконструируется жилой квартал в районном центре, и уже открыт новый сквер у озера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани
Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»
Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны
На школьном стадионе в Новороссийске нашли труп
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
На Кубани более 100 литров донорской крови заготовлено за неделю
В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения
В Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров
Судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара
В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков
В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги
В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспорт
В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей
В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку
Маленькой американке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поможет врач из Краснодара
В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение
В Краснодаре в футбол сыграли команда главы города и сборная студентов из Сирии
В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей
Незаконная «Табакерка» пошла под снос в Краснодаре
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»
«Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку»