В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-24T11:27:49+03:00

Он проведет в исправительной колонии строгого режима 12 лет и 6 месяцев

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Суд Отрадненского района вынес приговор 41-летнму жителю Армавира. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

- В октябре 2018 года мужчина в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом. Мужчина получил героин Армавире, а тайниковые закладки он осуществлял по 25 адресам станицы Отрадной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчину задержали сотрудники полиции на месте преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU