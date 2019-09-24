В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков
Суд Отрадненского района вынес приговор 41-летнму жителю Армавира. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
- В октябре 2018 года мужчина в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом. Мужчина получил героин Армавире, а тайниковые закладки он осуществлял по 25 адресам станицы Отрадной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Мужчину задержали сотрудники полиции на месте преступления.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU