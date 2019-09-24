Судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-24T11:41:43+03:00

Подобные рейды будут проходить и в других городах Кубани

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Приставы начали с Краснодара. Они работали на парковках торговых центров. Сотрудники ведомства составили 3 акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тысяч рублей.

- Многие неплательщики оперативно погасили задолженности, оплатив их по переносному терминалу с помощью банковской карты. Многие сами подходили к судебным приставам проверить себя на предмет задолженностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Во время проведения рейдов судебные приставы используют приложение «Мобильный розыск». Принцип действия специальной программы предельно прост. Судебному приставу достаточно поднести свой гаджет к автомобилю и отсканировать номер. Несколько секунд и представитель закона точно знает, есть ли у собственника автомобиля задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU