2019-09-24T12:00:27+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров

Участие в нем примут лучшие коллективы
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ККХФото: пресс-служба ККХ
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25 сентября в 12600 в Свято-Екатерининском Кафедральном Собора Краснодара состоится заключительный концерт лауреатов православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах».

- Мероприятие проводится каждый год с 2012 года. Конкурс направлен на сохранение и развитие русской церковно-певческой традиции. Из года в год это мероприятие подтверждает, что духовные песнопения востребованы на Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Лучшие коллективы примут участие в заключительном концерте лауреатов. Среди них и постоянные участники православных фестивалей, и новые исполнители. Победители получат дипломы, а также памятные плакетки и иконы.

Гостей и города приглашают на заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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