2019-09-24T12:16:27+03:00
Общество

В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения

Они появятся на участках для многодетных семей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Сети водоснабжения в хуторах Копанском и Новом начнут строить до конца 2019 года. Также здесь планируется капитально отремонтировать помещения в трех детсадах города, в них создадут новые группы для дошколят.

Земельные участки многодетным семьям в столице Кубани предоставляют с сентября 2011 года. Площадь территорий составляет от 600 до 1000 квадратных метров. Всего выделено 2470 участков. К этим территориям уже подвели электричество, идет поэтапное подключение по договорам технологического присоединения.

- Параллельно завершается строительство водозабора на участках для многодетных семей в поселке Лазурном. Совсем недавно, в августе 2019 года, начали возводить водозабор и сети водоснабжения в станице Старокорсунской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также благодаря поступлению из краевого бюджета проведут ремонт помещениях детских садов № 79, 131, 231. Здесь после завершения работ примут ребят новые группы для дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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