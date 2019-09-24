В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения
Сети водоснабжения в хуторах Копанском и Новом начнут строить до конца 2019 года. Также здесь планируется капитально отремонтировать помещения в трех детсадах города, в них создадут новые группы для дошколят.
Земельные участки многодетным семьям в столице Кубани предоставляют с сентября 2011 года. Площадь территорий составляет от 600 до 1000 квадратных метров. Всего выделено 2470 участков. К этим территориям уже подвели электричество, идет поэтапное подключение по договорам технологического присоединения.
- Параллельно завершается строительство водозабора на участках для многодетных семей в поселке Лазурном. Совсем недавно, в августе 2019 года, начали возводить водозабор и сети водоснабжения в станице Старокорсунской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также благодаря поступлению из краевого бюджета проведут ремонт помещениях детских садов № 79, 131, 231. Здесь после завершения работ примут ребят новые группы для дошколят.
ИСТОЧНИК KP.RU