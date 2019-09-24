На Кубани более 100 литров донорской крови заготовлено за неделю

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-24T12:32:05+03:00

Акция прошла в Усть-Лабинском, Северском, Тбилисском районах, а также в станице Динской и Славянске-на-Кубани

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В рамках проведения «Дня донора» мобильный комплекс станции переливания крови на этой неделе принимал всех желающих. Кровь сдавали в Усть-Лабинском, Северском, Тбилисском районах, а также в станице Динской и Славянске-на-Кубани.

- Всего стать донорами стали 254 человека. С их помощью было заготовлено около 125 литров цельной донорской крови, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты станции переливания крови проводили беседы с каждым донором, рассказали о важности их поступка, об ответственности за свое здоровье.

Напомним, за 6 месяцев 2018 года бригада ГБУЗ СПК провела 65 выездов в города и районы края, приняла 4 000 человек, пополнила банк донорской крови на 1,6 тонн.

Стать донором может практически любой здоровый гражданин РФ, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний, а его вес больше 50 кг. Одним из обязательных условий является наличие постоянной или временной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU