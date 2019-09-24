2019-09-24T12:44:35+03:00
Происшествия

На школьном стадионе в Новороссийске нашли труп

Следователи выяснили, что это 49-летний местный житель
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Новороссийске на улице Героев-десантников на стадионе средней школы № 10 24 сентября около 07:00 нашли труп неизвестного мужчины. На место незамедлительно вызвали полицию и медиков. Через некоторое время они уже осматривали труп и устанавливали личность неизвестного.

Следователи выяснили, что на школьном стадионе мог умереть мужчина, который практически каждое утро приходил сюда для пробежек. Все причины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

- Было обнаружено тело 49-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку. Злоумышленница ударила ее сначала ножом в грудную клетку, а потом кулаком по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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