2019-09-24T13:02:20+03:00
Политика

Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны

Депутаты фракции КПРФ разработали законопроект «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края»
Иван ЕГОРОВ
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Павел СоколенкоПавел Соколенко
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Речь идет об определении статуса и мер материальной поддержки «детей войны» – людей старшего поколения, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Законопроект предусматривает ежемесячную денежную выплату из краевого бюджета – в размере 1 000 рублей – в том случае, если гражданин из данной категории не пользуется никакими мерами социальной поддержки, установленными федеральным законодательством и законами Краснодарского края.

Как известно, коммунисты-депутаты несколько раз предлагали проект закона «О детях войны» для рассмотрения на федеральном уровне, в Государственной Думе, но парламентское большинство «Единой России» не голосовало за него, тем самым блокируя его принятие.

В результате ни статус, ни меры поддержки «детей войны» на федеральном уровне так и не определены. Однако активисты КПРФ на Кубани считают, что нужен, по крайней мере, региональный закон, поскольку в крае проживает более 70 тысяч человек, относящихся к указанному поколению, но не получающих никакой государственной поддержки.

В настоящий момент законопроект направлен в администрацию края – для подготовки необходимого в данном случае заключения, ведь речь идет о возможности использования средств краевого бюджета.

— Раз не удается принять закон о «детях войны» на федеральном уровне, где он постоянно отклоняется партией власти – «Единой Россией», то следует принять такой закон в Краснодарском крае, – убежден руководитель фракции КПРФ Заксобрания края Павел Соколенко. – Ведь в нашем крае живут 340 тысяч человек, кто совсем маленькими перенесли лишения военного времени и ужасы фашистской оккупации, а потом, после войны, эти люди на своих плечах подняли нашу страну из руин, выдержали всю тяжесть восстановления. А потом их просто ограбили те, кто уничтожил Советский Союз и все его достижения. Власть просто обязана поддержать этих граждан в старости. Более 70 тысяч людей этого поколения вообще не имеют никаких льгот. Если закон будет принят, то государство хотя бы отчасти восстановит справедливость. На реализацию законопроекта потребуется изыскать в краевом бюджете около 850 млн. рублей. Такие деньги можно и нужно найти. Мы ждем реакции губернатора на наш законопроект, и в любом случае будем добиваться его рассмотрения и принятия!

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