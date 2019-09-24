2019-09-24T13:01:06+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

В ГУ МЧС по краю просят соблюдать меры безопасности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасностиНа Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
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В Краснодарском крае с 25 по 26 сентября местами на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесу нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, избегайте воздействия повышенной температуры, заметив начинающийся пожар в природной зоне, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам:

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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