На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
В Краснодарском крае с 25 по 26 сентября местами на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесу нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, избегайте воздействия повышенной температуры, заметив начинающийся пожар в природной зоне, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам:
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU