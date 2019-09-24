Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-24T13:39:25+03:00

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Участниками финала конкурса «Президентских состязаний» стали 2000 ребят из 83-х регионов России. Подведение итогов и торжественное закрытие Всероссийских спортивных соревнований школьников прошло в Анапе.

- Три недели ребята состязались в многоборье, эстафетном беге, плавании, бадминтоне, мини-футболе, шахматах и самбо, творческом и теоретическом конкурсах, – рассказали в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

- Победителем творческого конкурса стала команда кубанской школы № 11 имени Шевченко Тимашевского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров. Участие в нем примут лучшие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU