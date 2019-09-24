2019-09-24T13:53:36+03:00
Спорт

На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани

Соревнования завершатся 6 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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27 сентября в Дохе, столице арабского государства Катар, стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Заявку на турнир попали 30 российских атлетов. Все они имеют статус нейтральных спортсменов, выполнивших все нормативы для попадания на турнир.

На соревнования поедут и представители от Краснодарского края. Это толкатель ядра Александр Лесной, прыгун тройным Дмитрий Сорокин, бегунья Полина Миллер, многоборец Илья Шкуренев и барьерист Сергей Шубенков.

- Завершатся соревнования 6 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Напомним, участниками финала конкурса «Президентских состязаний» стали 2000 ребят из 83-х регионов России. Подведение итогов и торжественное закрытие Всероссийских спортивных соревнований школьников прошло в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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