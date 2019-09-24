В Сочи прибыли первые болиды «Формулы 1»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-24T15:58:27+03:00

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В Сочи прибыли грузовые самолеты из Великобритании, Сингапура, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов. Они привезли оборудование для участия в Гран-при России «Формулы 1», который пройдет с 26 по 29 сентября. Вес оформленного груза за эти два дня составил более 600 тонн.

- Сегодня прибыл главный груз – болиды участников гонок. Они упакованы в специальные контейнеры. Поступающие товары для «Королевских гонок» оформляют по упрощенной схеме. До конца текущей недели ожидается прибытие еще двух бортов. Общий объем авиагрузов превысит 900 тонн, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской таможни.

С 23 сентября в Сочи начали прибывать первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд, представители зарубежных СМИ. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек. Ожидается прибытие еще 6 рейсов с болельщиками, персоналом и спортсменами.

ИСТОЧНИК KP.RU