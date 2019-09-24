2019-09-24T16:06:48+03:00
Экономика

ВТБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подписали соглашение о сотрудничестве
Иван ЕГОРОВ
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В рамках соглашения ключевыми задачами взаимодействия сторон являются организация комплексного банковского обслуживания ФТС России, подведомственных учреждений и сотрудников службы, а также развитие программ в сфере социального обеспечения и благотворительных инициатив. Кроме того, ВТБ рассмотрит возможность взаимодействия в реализации мероприятий, осуществляемых в рамках государственных программ.

Многолетнее сотрудничество между банком ВТБ и ФТС России будет способствовать реализации комплексной социальной политики в отношении личного состава службы.

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