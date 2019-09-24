2019-09-24T16:20:56+03:00
Общество

В Сочи прошел крупный юридический форум

На него съехались специалисты со всего юга России
Максим ОСОКИН
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Фото: pravo.ruФото: pravo.ru
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В Сочи в 11-й раз прошел Юридический форум Юга России. Его участниками стали руководители и маркетологи международных и российских юридических фирм, а также адвокаты.

- В нынешнем году участниками форума стали более ста ведущих представителей отрасли. Их ожидали три дня общения и обмена опытом, - пишет Юг Times.

Специалисты обсуждали разнообразные вопросы: как быстро вернуть средства в случае незаконного их списания со счета по поддельным документам, а также оспорить незаконную выдачу кредита.

Также обсуждали банкротство застройщиков. Юристы разработали консультации для коллег, которые сталкиваются с проблемами обманутых дольщиков и способы их решения. Одной из основных тем по-прежнему остается борьба с коррупцией.

Завершился XI ежегодный форум парусной регатой. Юристы смогли не только прокатиться по акватории Черного моря, но и почувствовать себя членом команды яхты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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