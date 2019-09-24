2019-09-24T16:39:39+03:00
Общество

Депутаты ЗСК раскритиковали темпы реализации госпрограмм на Кубани

По их словам, в регионе недостаточно быстро осваивают бюджетные средства
Максим ОСОКИН
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Фото: kubzsk.ruФото: kubzsk.ru
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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили темпы реализации госпрограмм и нацпроектов на территории Кубани. На выполнение 26 проектов в региональном бюджете предусмотрено более 255 млрд рублей. С начала года освоено чуть более 55% из них.

- В данный момент остаются проблемой низкое качество планирования и контроля за выполнением государственных программ. В частности, придется вернуть в федеральный бюджет порядка 720 млн рублей, заложенных на работы на Троицком и Таманском водопроводах, очистных сооружениях канализации «Бзугу», полигоне ТБО в Лазаревском районе Сочи, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЗСК.

Также 120 млн рублей не смогли освоить при строительстве малобюджетных спортивных залов шаговой доступности. Помимо этого, так и не начались работы по строительству очистных сооружений и глубоководного выпуска в Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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