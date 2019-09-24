2019-09-24T16:55:34+03:00
Общество

«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google

Перераспределение трафика происходило ночью, чтобы клиенты не испытали дискомфорта от проводимых на сети работ
Иван ЕГОРОВ
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«Ростелеком» на Юге и Северном Кавказе провел модернизацию комплексов Google Global Cache в собственной инфраструктуре сети. Теперь клиенты компании получили возможность пользоваться интернет-сервисами Google без задержек и на высокой скорости.

С этой целью специалисты «Ростелекома» установили дополнительные серверы в центрах обработки данных компании и зарезервировали дополнительные вычислительные мощности. Перераспределение трафика происходило ночью, чтобы клиенты не испытали дискомфорта от проводимых на сети работ.

Сергей Онянов, технический директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Теперь YouTube для наших абонентов всегда вещает в формате HD, если таковой имеется в исходном видеофайле, а задержка получения контента за счет локализации его в регионах снизилась c 30-40 до 2-5 мс. Подобное решение дает возможность не только быстрее получать трафик, но и стабилизирует работу нашей инфраструктуры, что благоприятно отражается на клиентах»

Благодаря кэшированию сервисов «Ростелеком» на Юге снизил нагрузку на магистральную сеть на 260 Гбит/с и теперь в случае аварийной ситуации перебои с интернетом не коснутся клиентов. Реализованный проект дает возможность смотреть без задержек видеоконтент You Тube в формате HD/UltraHD/4K.

Андрей Суховцов, клиент «Ростелекома» из Краснодара «Я уже несколько лет являюсь клиентом «Ростелекома» и активно пользуюсь интернетом. Так как телевизор я не смотрю, различные видеохостинги, типа You Тube являются для меня основным источником информации. Очень приятно было отметить, что теперь мой интернет просто летает, когда я сморю ролики в сети, причем иногда в таком качестве, что для наслаждения изображением подключаю полноформатный телевизор»

Компания Google придерживается открытой политики взаимодействия с операторами связи по вопросам локализации их трафика. Будучи крупнейшим цифровым провайдером в стране. «Ростелеком» активно использует предоставленные партнерами возможности для совершенствования сетевой инфраструктуры, которая является фундаментом для развития цифровой экономики в России.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома, условиях их подключения и об актуальных акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.

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