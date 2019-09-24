2019-09-24T17:03:41+03:00
Общество

В Кавказском заповеднике посчитают оленей

Посетителей просят не шуметь пару недель
Максим ОСОКИН
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Фото: Елена Лиходедова, Митя АндреевФото: Елена Лиходедова, Митя Андреев
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В Кавказском биосферном заповеднике с 25 сентября по 5 октября специалисты будут проводить традиционное ежегодное мероприятие – считать оленя на реву. Именно во время гона удается наиболее точно установить численность самцов данного вида, а затем, пользуясь специальной формулой, посчитать общее поголовье.

- Посетителей территорий просят строго соблюдать правила поведения, не шуметь и не сходить с троп, - рассказали «КП» - Кубань»» в пресс-службе заповедника.

При встрече с животным рекомендуют проявлять осторожность и не подходить к нему близко, так как во время гона самцы Кавказского благородного оленя очень агрессивны и могут нападать даже на человека.

Кавказский благородный олень – настоящее украшение гор Западного Кавказа. А главное это аборигенный вид, который населяет склоны не одно тысячелетие и на сегодняшний день единственный подвид европейского благородного оленя, который сохранился на своей исконной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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