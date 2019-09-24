В сочинском кафе женщина ударила посетительницу по голове бутылкой шампанского

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-24T17:30:24+03:00

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Инцидент произошел в одном из кафе Адлера на улице Карла Маркса. Посетители часто приходят сюда пропустить стаканчик-другой или просто отдохнуть компанией, полюбовавшись морскими пейзажами. Но так бывает далеко не всегда.

Двое посетительниц в заведении сцепились из-за пустяка - одна девушка задела за плечо другую. В итоге между дамами началась потасовка. Дошло до того, что одна женщина схватила бутылку шампанского, стоявшую на столе, и ударила оппонентку по голове.

К счастью, женщина выжила, правда, получила серьезную травму. Но это не помешало ей заявить в полицию на обидчицу.

- К нам обратилась 36-летняя жительница Адлера, которая рассказала о произошедшем конфликте, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Заявительница в ближайшее время должна пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить полученные травмы.

После того, как станут известны результаты экспертизы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU