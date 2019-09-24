2019-09-24T17:20:52+03:00
Происшествия

В Сочи дорожный конфликт закончился стрельбой из пистолета: пострадала женщина

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Орудием преступления оказалось аэрозольное устройствоОрудием преступления оказалось аэрозольное устройство
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В Сочи два водителя не поделили дорогу, и дело дошло до стрельбы. Инцидент произошел на пересечении Батумского шоссе и улицы Армавирской в Дагомысе.

Не договорившись, кто должен проехать первым, водитель «Мазды» достал пистолет и несколько раз выстрелил из газового пистолета в женщину, сидевшую в другой машине. Ее испуганный спутник вызвал полицию и медиков скорой. Виновник происшествия скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу, где выяснили, что серьезного ущерба для ее здоровья нет. Женщина отделалась повреждением мягких тканей шеи.

Полицейские тем временем задержали хулигана и нашли орудие преступление. Им оказался пистолет для распыления перцовой жидкости, который даже не требует разрешения на приобретение.

- Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведется расследование, - сообщил «КП-Кубань» информированный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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