В Сочи дорожный конфликт закончился стрельбой из пистолета: пострадала женщина
В Сочи два водителя не поделили дорогу, и дело дошло до стрельбы. Инцидент произошел на пересечении Батумского шоссе и улицы Армавирской в Дагомысе.
Не договорившись, кто должен проехать первым, водитель «Мазды» достал пистолет и несколько раз выстрелил из газового пистолета в женщину, сидевшую в другой машине. Ее испуганный спутник вызвал полицию и медиков скорой. Виновник происшествия скрылся.
Пострадавшую доставили в больницу, где выяснили, что серьезного ущерба для ее здоровья нет. Женщина отделалась повреждением мягких тканей шеи.
Полицейские тем временем задержали хулигана и нашли орудие преступление. Им оказался пистолет для распыления перцовой жидкости, который даже не требует разрешения на приобретение.
- Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведется расследование, - сообщил «КП-Кубань» информированный источник.
ИСТОЧНИК KP.RU
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