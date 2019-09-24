В Краснодаре пройдет чемпионат по киберспорту

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-24T17:45:12+03:00

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В Краснодаре 5 и 6 октября пройдет городской турнир по киберспорту. За Кубок главы города участники побороться в двух номинациях — «Dota 2» и «Counter-Strike: Global Offensive». Общий призовой фонд турнира - 100 тыс. руб.

- Ожидается, что данный вид спорта может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Приглашаем присоединиться к турниру всех желающих, а любителей понаблюдать за компьютерными баталиями – стать зрителями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По окончании чемпионата будут названы три сильнейшие команды. Занявшие третье место получат по 10 тысяч, второе – по 15, за первое по 25 тысяч рублей и Кубок главы Краснодара.

Напомним, команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний». Участниками финала конкурса «Президентских состязаний» стали 2000 ребят из 83-х регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU