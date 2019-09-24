Последователь «керченского стрелка»: в Адыгее выявили школьников, готовивших массовое убийство
В Адыгее сотрудники МВД предотвратили массовое убийство в школе. Об этом стало известно на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».
Как рассказал замначальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров, только за этот год были выявлены последователи «керченского стрелка» в девяти регионах России.
- На днях в Кирове полицейские вычислили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал массовое убийство в одной из местных школ, - сказал Владимир Макаров. - Мальчик причислял себя к так называемому движению «колумбайнеров». Несовершеннолетние приверженцы этого «движения» были выявлены и в Адыгее.
Правда, подробности спецоперации не сообщаются.
Стоит сказать, что случаи применения насилия школьниками в последние годы участились. В соцсетях появляются посты с призывами «к действию» и пропаганде движения «school shooting».
ИСТОЧНИК KP.RU
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