2019-09-24T18:03:50+03:00
Происшествия

Последователь «керченского стрелка»: в Адыгее выявили школьников, готовивших массовое убийство

Они причисляли себя к движению «колумбайнеров»
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Силовикам удалось предотвратить трагедию.Силовикам удалось предотвратить трагедию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Адыгее сотрудники МВД предотвратили массовое убийство в школе. Об этом стало известно на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

Как рассказал замначальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров, только за этот год были выявлены последователи «керченского стрелка» в девяти регионах России.

- На днях в Кирове полицейские вычислили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал массовое убийство в одной из местных школ, - сказал Владимир Макаров. - Мальчик причислял себя к так называемому движению «колумбайнеров». Несовершеннолетние приверженцы этого «движения» были выявлены и в Адыгее.

Правда, подробности спецоперации не сообщаются.

Стоит сказать, что случаи применения насилия школьниками в последние годы участились. В соцсетях появляются посты с призывами «к действию» и пропаганде движения «school shooting».

ИСТОЧНИК KP.RU

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