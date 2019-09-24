Главу Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее временно отстранили от должности

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-24T18:45:16+03:00

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Руководитель росимущества Сергей Яковенко распорядился провести проверку в отношении главы регионального отделения ведомства по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

- Должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей в связи проверки факта нарушения при реализации арестованного имущества на сумму более 95 млн рублей, - говорится на официальном сайте ведомства.

В данный момент руководитель межтерриториального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее А.Г. Краснов, временно отстранен от должности. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, Андрей Краснов возглавил территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю в июле 2013 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника правового управления центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU