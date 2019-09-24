В Сочи задержали судебного пристава за мошенничество на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-24T19:10:48+03:00

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Одного из руководителей сочинского отделения судебных приставов поймали на мошенничестве более чем на 1 млн рублей.

- Как установили сотрудники ФСБ, руководитель одного из районных отделов ведомства по городу-курорту использовал поддельную медицинскую справку о наличии у него серьезного заболевания. Благодаря подложному документу он на протяжении нескольких лет получал выплаты из Пенсионного фонда РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В Результате противоправных действий, федеральному бюджету был нанесен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, главу Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее временно отстранили от должности. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Руководитель росимущества Сергей Яковенко распорядился провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU