В Сочи изменят график движения электричек на время проведения Гран-при России «Формула1»

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-24T19:43:04+03:00

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В Сочи с 26 по 29 сентября изменится график движения электричек. Это связано с проведением на курорте Гран-при России «Формула-1»

- Поезда сообщением Туапсе – Имеретинский курорт, Лазаревская – Имеретинский курорт, Туапсе – Аэропорт, Лазаревская – Аэропорт будут следовать до станции Сочи. Здесь пассажиры смогут пересесть на составы, отправляющиеся по маршруту Сочи – Имеретинский курорт, Сочи – Аэропорт. Правда во время пересадки им придется пройти процедуру досмотра, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Чтобы не создавать лишних проблем пассажирам, принято решение об открытии турникетных линий, установленных на станциях: Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт, Эсто-Садок, Роза Хутор. Стоимость проезда на пригородных электричках Сочи на время проведения заездов «Формула 1» не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU