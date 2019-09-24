Во всех муниципалитетах Кубани открыли «Точки роста»
На Кубани работают 153 центра цифрового и гуманитарного образования. «Точки роста» создавались на базе сельских и хуторских школ.
- Начиная с 5-го класса дети имеют возможность постигать универсальные технологии, учиться проектировать, становятся юными инженерами. На базе центров будут создавать шахматные клубы, киберплощадки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит добавить, что на открытие «Точек роста» на Кубани потратили более 250 млн рублей. Они поступили из бюджетов всех уровней. Для подготовки к работе в центрах летом свыше 800 кубанских педагогов прошли дистанционные курсы. 153 учителя постигали современные методики преподавания на базе детского технопарка «Кванториум» в Севастополе.
Напомним, команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний».
ИСТОЧНИК KP.RU