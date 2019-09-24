2019-09-24T19:51:47+03:00
Общество

Во всех муниципалитетах Кубани открыли «Точки роста»

На территории края их насчитывается 153
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

На Кубани работают 153 центра цифрового и гуманитарного образования. «Точки роста» создавались на базе сельских и хуторских школ.

- Начиная с 5-го класса дети имеют возможность постигать универсальные технологии, учиться проектировать, становятся юными инженерами. На базе центров будут создавать шахматные клубы, киберплощадки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что на открытие «Точек роста» на Кубани потратили более 250 млн рублей. Они поступили из бюджетов всех уровней. Для подготовки к работе в центрах летом свыше 800 кубанских педагогов прошли дистанционные курсы. 153 учителя постигали современные методики преподавания на базе детского технопарка «Кванториум» в Севастополе.

Напомним, команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи изменят график движения электричек на время проведения Гран-при России «Формула1»
В Сочи задержали судебного пристава за мошенничество на 1 млн рублей
Главу Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее временно отстранили от должности
В Краснодаре пройдет очередное заседание «Школы Агротуризма»
Последователь «керченского стрелка»: в Адыгее выявили школьников, готовивших массовое убийство
В Краснодаре пройдет чемпионат по киберспорту
В сочинском кафе женщина ударила посетительницу по голове бутылкой шампанского
В Сочи дорожный конфликт закончился стрельбой из пистолета: пострадала женщина
В Кавказском заповеднике посчитают оленей
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google
Депутаты ЗСК раскритиковали темпы реализации госпрограмм на Кубани
В Сочи прошел крупный юридический форум
ВТБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве
В Сочи прибыли первые болиды «Формулы 1»
В Краснодаре открыли проезд по улице Васнецова
В Сочи откроют новый досуговый центр для пенсионеров
На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани
Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»
Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны