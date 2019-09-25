2019-09-25T07:11:26+03:00
Общество

В Сочи пройдет выставка беспородных собак

Заявки на участие приминаются до 1 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе курорте 6 октября пройдет юбилейная выставка беспородных собак «Кубок Барбоса 2019».

Чтобы участвовать в этом конкурсе, питомцы не должны иметь длинную родословную, соответствовать стандартам породы и проходить дрессировку. Им нужно быть здоровыми, обязательно привитыми, неагрессивными и социализированными.

На выставке появятся собаки, которые ищут новый дом. Для них придумают специальную атрибутику, чтобы все зрители могли понять, что этому животному нужен хозяин.

- Всем участкам необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте организаторов. Заявки приминаются до 1 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодаре пройдет чемпионат по киберспорту. Его участники поборются за Кубок главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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