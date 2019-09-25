В Краснодаре на пересечении Северной и Передовой 25 сентября отключат светофоры

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-25T07:24:13+03:00

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В краевой столице на перекрестке Северной и Передовой с 10:00 до 16:00 отключать 8 транспортных и 8 пешеходных светофоров. Они не будут работать 6 часов. За это время заменят дорожные контроллеры и поврежденные провода.

- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на знаки во время проведения работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На участке будут дежурить сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

Напомним, в Краснодаре открыли проезд по улице Васнецова. Специалисты завершили работы по прокладке коллектора. В ходе реконструкции проложили 267 м труб, обустроили четыре камеры, выполнили переключение на новый участок, сделали врезки в новый коллектор. Все работы проводили без отключения потребителей от сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU