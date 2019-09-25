2019-09-25T07:36:17+03:00
Происшествия

На Кубани в лобовом ДТП погибли два водителя

Это случилось вечером 24 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Славянском районе во вторник около 18:50 между хутором Бараниковский и станицей Петровской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 22-летний водитель Hyundai Elantra превысил скорость и выехал на встречку. Там он столкнулся с другой иномаркой, за рулем которой была девушка.

- В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 23 сентября в 13:00 в районе 60-километра автодороги Славянск-на-Кубани – село Ачуево произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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