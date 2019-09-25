Еще два новых трамвая привезли в Краснодар

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-25T08:02:43+03:00

Их уже доставили в Восточное трамвайное депо [видео]

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24 сентября Восточное депо пополнилось еще двумя односекционными вагонами нового поколения. Их уже доставили в Восточное трамвайное депо. После настройки и обкатки они выйдут на линию.

- На 5-м и 8-м маршрутах уже работает четыре трамвая - по два на каждом. Всего в этом году Краснодар получит 35 новых трамваев: 31 – односекционный и четыре трехсекционных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Весь новый транспорт - с аппарелями для посадки маломобильных жителей, системами кондиционирования салона и кабины водителя, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, бесплатным Wi-Fi, розетками и USB-разъемами для зарядки техники.

Напомним, в Краснодар прибыли еще два новых трамвая. Теперь они будут приписаны к Восточному депо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734013" frameborder="0"></iframe> В Краснодар доставили два новых трамвая.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU