В Краснодаре пройдет краевой турнир по боксу среди юниоров

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-25T08:36:01+03:00

Более 60 спортсменов со всей страны будут бороться за победу

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Торжественное открытие первенства состоится 25 сентября в спортивном комплексе «Екатеринодар». В течение 5 дней более 60 боксёров со всей страны поборются будут соревноваться между собой.

Возраст участников -17–18 лет. На ринг выйдут боксеры десяти весовых категорий: от легковесов - 49 килограммов, до тяжеловесов - 91 килограмм и более.

- В составе самой многочисленной команды хозяев турнира. Это воспитанники кубанских тренеров Равиля Касимова, Врежа Киркорова, Ираклия Малазония, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Победители получат заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Евгения Смола, а также участники турнира смогут выполнить нормативы на присвоение званий кандидатов в мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU