Дни польского кино пройдут в Краснодаре

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-25T09:03:53+03:00

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В Краснодаре проходят Дни польского кино. Мероприятие проводится в Кубанькино с 2006 года.

Вчера, 24 сентября, жители и гости краевой столицы познакомились с фильмом Януша Кондратюка «Как кошка с собакой». Продолжит фестивальную программу 25 сентября сборник короткометражных фильмов, студентов факультета радио и телевидения Силезского университета в Катовице.

В пятницу зрители познакомятся с документальным фильмом Марты Прус «За пределом», 27 сентября гости Кубанькино посмотрят пронзительную драму «Помилование» режиссера Яна Якуба Кольски. В субботу будут показывать комедию «Юлиуш». И завершит Дни польского кино 29 сентября кинофильм «Эскадрилья 303. Подлинная история» Дениса Делича.

- 29 сентября вход на фестиваль будет свободный. В рабочие дни показ фильмов - в 19:00, в выходные - в 18:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU