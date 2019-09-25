СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-25T09:16:47+03:00

В Сочи мошенники обманули 11 пайщиков на 19 миллионов рублей

Обвиняемым находятся под домашним арестом, им грозит до 10 лет тюрьмы

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В Сочи местные жители в возрасте 37 и 56 лет провели аферу. Они без разрешения на строительство с 2014 по 2016 годы привлекали деньги граждан под видом участия пайщиков кооператива в возведении многоэтажки в Центральном районе города.

- Злоумышленники не выполнили свои обязательства. В результате они обманули 11 потерпевших на 19 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении двоих руководителей жилищно-строительного кооператива возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас злоумышленники находятся под домашним арестом. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан. За это он выплатит 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU