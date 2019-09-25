В Темрюке подросток за кражи и убийство проведет в тюрьме больше 9 лет
15-летний житель Темрюка признан виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ).
26 февраля 2018 года 14-летний парень решил обокрасть дом на улице Мира. Убедившись, что в здании никого нет, подросток перелез через забор и при помощи ножа, отделил стекло от рамы и через образовавшееся пространство проник в жилище.
В одной из комнат он нашел 3 тысячи рублей, которые похитил, а после скрылся с места происшествия. Хозяйка сразу же поняла, что денег нет. Об этом она сообщила в полицию. Правоохранители быстро установили виновного.
Ранее молодой человек был признан виновным в убийстве 71-летнего местного жителя и двух эпизодах покушения на кражу. 9 мая 2018 года парень пробрался в еще один дом. В это время хозяин жилища вернулся и застиг подростка. Между ними произошло ссора, во время которой подросток несколько раз ударил ножом мужчину, а после сбежал.
- Приговором суда молодому человеку по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать его он будет в воспитательной колонии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU