2019-09-25T10:00:52+03:00
Происшествия

На Кубани собутыльник ограбил местного жителя

Он напал на него, отобрал деньги и телефон
Александра ПОДУШКО
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На Кубани собутыльник ограбил местного жителяНа Кубани собутыльник ограбил местного жителя
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В дежурную часть по Калининскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что он выпивал и вдруг у него возник конфликт с малознакомым ему человеком. Злоумышленник напал на него, отобрал телефон, деньги и скрылся. Сумма общего ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- Полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимого 40-летнего приезжего из Северо-Кавказского региона сотрудники уголовного розыска задержали на съемной квартире. Телефон вернули владельцу, а деньги злоумышленник успел потратить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Сочи мошенники обманули 11 пайщиков на 19 миллионов рублей. Обвиняемым находятся под домашним арестом, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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