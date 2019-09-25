На Кубани собутыльник ограбил местного жителя

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-25T10:00:52+03:00

Он напал на него, отобрал деньги и телефон

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В дежурную часть по Калининскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что он выпивал и вдруг у него возник конфликт с малознакомым ему человеком. Злоумышленник напал на него, отобрал телефон, деньги и скрылся. Сумма общего ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- Полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимого 40-летнего приезжего из Северо-Кавказского региона сотрудники уголовного розыска задержали на съемной квартире. Телефон вернули владельцу, а деньги злоумышленник успел потратить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Сочи мошенники обманули 11 пайщиков на 19 миллионов рублей. Обвиняемым находятся под домашним арестом, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU