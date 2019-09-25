На Кубани осудят мужчин, которые реализовывали контрафактный алкоголь
Проверку проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из территориального отдела полиции. На одном из местных заводов они обнаружили алкоголь стоимостью более 4 миллионов рублей. Согласно проведенной экспертизе, продукция не соответствовала требованиям ГОСТа, была изготовлена кустарно, в ней содержался этиловый спирт.
Было установлено, что 37-летний житель Северо-Кавказского района создал организованную группу, в которую вовлек троих своих знакомых из Сочи, Абинска и Адыгейска.
- Обвиняемые производили алкоголь, используя поддельные акцизные марки, на территории одного из местных заводов в Северском районе. Реализовывали продукцию в подконтрольных им магазинах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На организатора группы завели отдельное уголовное дело. Ранее мужчина находился в розыске. Сейчас он задержан. Один из участников осужден за незаконный оборот алкогольной продукции в Республике Адыгея.
Уголовное дело в отношении жителей Сочи и Абинска с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU