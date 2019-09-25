На Кубани осудят мужчин, которые реализовывали контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-25T10:36:09+03:00

На одном из заводов нашли продукцию стоимостью более 4 миллионов рублей

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Проверку проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из территориального отдела полиции. На одном из местных заводов они обнаружили алкоголь стоимостью более 4 миллионов рублей. Согласно проведенной экспертизе, продукция не соответствовала требованиям ГОСТа, была изготовлена кустарно, в ней содержался этиловый спирт.

Было установлено, что 37-летний житель Северо-Кавказского района создал организованную группу, в которую вовлек троих своих знакомых из Сочи, Абинска и Адыгейска.

- Обвиняемые производили алкоголь, используя поддельные акцизные марки, на территории одного из местных заводов в Северском районе. Реализовывали продукцию в подконтрольных им магазинах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На организатора группы завели отдельное уголовное дело. Ранее мужчина находился в розыске. Сейчас он задержан. Один из участников осужден за незаконный оборот алкогольной продукции в Республике Адыгея.

Уголовное дело в отношении жителей Сочи и Абинска с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU