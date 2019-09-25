На Всесвятском кладбище Краснодара благоустроят мемориал «Расстрельный угол»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-25T11:09:12+03:00

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В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут мемориальный комплекс «Расстрельный угол».

- Уже идут подготовительные работы. Подрядчик демонтировал часть старого железобетонного забора вдоль Аэродромной. Его заменят на декоративное кованое ограждение. Также сделают отдельный вход, сразу к мемориальному комплексу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Эскиз проекта

Как рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов, создание мемориального комплекса «Расстрельный угол» проводится по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.Именно здесь проходят мероприятия в память о погибших во время Гражданской войны.

Мемориал высотой 2,5 метра уже начали делать. По проекту он будет состоять из двух равных частей. На гранитном основании сделают скульптурную композицию из бронзы. Мемориал установят в углу кладбища.

Проект «Расстрельного угла» тщательно прорабатывали с экспертами, историками, он также согласован управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре проходят Дни польского кино. Мероприятие проводится в Кубанькино с 2006 года. Вчера, 24 сентября, жители и гости краевой столицы познакомились с фильмом Януша Кондратюка «Как кошка с собакой».

ИСТОЧНИК KP.RU