В Краснодаре завершается реализация нацпроекта по формированию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-25T10:45:28+03:00

Всего на реализацию программы на Кубани направлено порядка двух миллиардов рублей

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Сквер «Фестивальный» в краевой столице обновили с сохранением существующей планировки территории. На площади 1,7 гектар отремонтировали пешеходные дорожки, создали девять детских игровых и одну спортивную площадку, установили новые светильники и лавочки. В ближайшее время появится свыше 100 деревьев и 2,6 тысяч кустарников.

- Также были благоустроены скверы «Пограничников» и «Садовый», бульвар «Офицерский», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ближайшее время после реконструкции откроют зеленые зоны в Пашковском микрорайоне и в Прикубанском округе. Это сквер «Студенческий» и бульвар «Гагаринский» соответственно.

Региональная программа «Формирование комфортной городской среды» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на реализацию направлено порядка двух миллиардов рублей.

Напомним, на Всесвятском кладбище Краснодара благоустроят мемориал «Расстрельный угол». Уже стартовали подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU