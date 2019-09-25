2019-09-25T10:48:23+03:00
Общество

«Kak tebe takoe?»: Илона Маска пригласили в Краснодар с билбордов в Калифорнии

Изобретатель пока не ответил на необычное приглашение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Увидел ли Илон Маск приглашение пока неизвестноУвидел ли Илон Маск приглашение пока неизвестно
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Известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска необычным способом пригласили в Краснодар на форум для представителей малого и среднего бизнеса.

В городе Хортон, где располагается офис компании Маска SpaceX, появились билборды со ставшей знаменитой шуточной подписью «Kak tebe takoe?», ссылкой и qr-кодом, который ведет на специальный сайт-приглашение для Илона Маска.

Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно.

Илона Маска пригласили в Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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