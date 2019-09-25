«Kak tebe takoe?»: Илона Маска пригласили в Краснодар с билбордов в Калифорнии

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-25T10:48:23+03:00

Увидел ли Илон Маск приглашение пока неизвестно

Изобретатель пока не ответил на необычное приглашение

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Известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска необычным способом пригласили в Краснодар на форум для представителей малого и среднего бизнеса.

В городе Хортон, где располагается офис компании Маска SpaceX, появились билборды со ставшей знаменитой шуточной подписью «Kak tebe takoe?», ссылкой и qr-кодом, который ведет на специальный сайт-приглашение для Илона Маска.

Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734045" frameborder="0"></iframe> Илона Маска пригласили в Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU