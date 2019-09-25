«Kak tebe takoe?»: Илона Маска пригласили в Краснодар с билбордов в Калифорнии
Известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска необычным способом пригласили в Краснодар на форум для представителей малого и среднего бизнеса.
В городе Хортон, где располагается офис компании Маска SpaceX, появились билборды со ставшей знаменитой шуточной подписью «Kak tebe takoe?», ссылкой и qr-кодом, который ведет на специальный сайт-приглашение для Илона Маска.
Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно.
Илона Маска пригласили в Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»