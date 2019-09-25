2019-09-25T11:02:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре у должника по алиментам отобрали автомобиль

Его машину могут отправить на принудительную реализацию
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре у должника по алиментам отобрали автомобильВ Краснодаре у должника по алиментам отобрали автомобильФото: Архив "КП"
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Житель Краснодара задолжал по алиментам 65 тысяч рублей. На приеме у судебного пристава он сообщил, что у него серьезные финансовые трудности, а поэтому выплачивать долг не может.

- После встречи у неплательщика арестовали автомобиль. На парковке торгового центра «Меридиан» сотрудник ведомства составил акт описи «Hyundai Accent» 2006 года выпуска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Если мужчина не оплатит крупный долг в самое ближайшее время, то арестованное имущество отправится на принудительную реализацию.

Напомним, судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара. Подобные рейды будут проходить и в других городах Кубани. Сотрудники ведомства составили 3 акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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