СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-25T11:02:48+03:00

В Краснодаре у должника по алиментам отобрали автомобиль Фото: Архив "КП"

Его машину могут отправить на принудительную реализацию

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Житель Краснодара задолжал по алиментам 65 тысяч рублей. На приеме у судебного пристава он сообщил, что у него серьезные финансовые трудности, а поэтому выплачивать долг не может.

- После встречи у неплательщика арестовали автомобиль. На парковке торгового центра «Меридиан» сотрудник ведомства составил акт описи «Hyundai Accent» 2006 года выпуска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Если мужчина не оплатит крупный долг в самое ближайшее время, то арестованное имущество отправится на принудительную реализацию.

Напомним, судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара. Подобные рейды будут проходить и в других городах Кубани. Сотрудники ведомства составили 3 акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU